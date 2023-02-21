Кулагин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулагина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: - Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулагина анастасия михайловна

Мать ребёнка: - Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулагина олимпиада михайловна

Мать ребёнка: - Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смотряева Любовь Михайловна

Мать ребёнка: - Егоровна

Смерть
Неизвестно
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