Жабин Самсон Трофимович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Жабин Трофим Иванович
Мать: Катерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Жабина Варвара
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Анна Самсоновна
Мать ребёнка: Жабина Варвара
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жабина Варвара
Смерть
1835
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область