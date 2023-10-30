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Жабин Самсон Трофимович

Место рождения

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Жабин Трофим Иванович

Мать: Катерина Дмитриевна

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Жабин Стефан Самсонович

Мать ребёнка: Жабина Варвара

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Анна Самсоновна

Мать ребёнка: Жабина Варвара

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Жабин Ларион Самсонович

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Жабин Никита Самсонович

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Жабин Артемий Самсонович

Мать ребёнка: Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабина Варвара

Смерть
1835
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
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