Баронина (Васильева) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения12.12.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1988
Дочь: Боронец Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Баронин Василий Владимирович
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Ранее город Алтай был городом Зыряновском