Баронина (Васильева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баронина (Васильева) Татьяна Александровна

Место рождения

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

12.12.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.04.1988

Дочь: Боронец Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Баронин Василий Владимирович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баронин Василий Владимирович

Ранее город Алтай был городом Зыряновском
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