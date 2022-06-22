Блауберг (Королева) Евгения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блауберг (Королева) Евгения Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1928

Дата смерти

22.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928

Отец: Королев Константин Антонович

Мать: Королева Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блауберг Павел Валентинович

Отец ребёнка: Блауберг Валентин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блауберг Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Блауберг Валентин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блауберг Валентин Александрович

Смерть
22.06.2022
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