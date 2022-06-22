Блауберг (Королева) Евгения Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1928
Дата смерти22.06.2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блауберг Павел Валентинович
Отец ребёнка: Блауберг Валентин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блауберг Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Блауберг Валентин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.2022