Курьянова Прасковья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Домна Васильевна
Отец ребёнка: Курьянов Василий Абрамович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Синкликития Васильевна
Отец ребёнка: Курьянов Василий Абрамович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Курьянов Василий Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно