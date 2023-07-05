Курьянова Прасковья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьянова Прасковья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Домна Васильевна

Отец ребёнка: Курьянов Василий Абрамович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Синкликития Васильевна

Отец ребёнка: Курьянов Василий Абрамович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Курьянов Василий Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курьянов Василий Абрамович

Смерть
Неизвестно
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