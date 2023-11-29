Теплова (Карушина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1932
Дата смерти29.11.2023
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1932
Отец: Карушин Василий
Рождение ребёнка
23.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Теплов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Теплов Виталий
Смерть
29.11.2023
Похороны
Неизвестно
Уфа, Башкортостан, Россия