Теплова (Карушина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплова (Карушина) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1932

Дата смерти

29.11.2023

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1932

Отец: Карушин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплов Виталий

Смерть
29.11.2023
Похороны
Неизвестно
Уфа, Башкортостан, Россия
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