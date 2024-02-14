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Хусаинов Сулейман

Место рождения

д. Актуково Нижегородской губернии

Дата рождения

1903

Дата смерти

12.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Невретдинов Хусяин

Мать: Мяргубжан

Военная награда
Неизвестно
Хусаинов Сулейман красноармеец В архив Дата рождения __.__.1903 Место призыва Краснооктябрьский РВК, Горьковская обл. Посмотреть на карте Воинская часть 759 сп 163 сд СЗФ ( 759 сп, 163 сд СЗФ, 759 сп ... Показать все
Рождение ребёнка
1927

Сын: Сулейманов Хайдар

Мать ребёнка: Хусаинова (Самерханова) Алия

Рождение ребёнка
1929

Сын: Сулейманов Андяр

Мать ребёнка: Хусаинова (Самерханова) Алия

Рождение ребёнка
1932

Сын: Сулейманов Жафяр

Мать ребёнка: Хусаинова (Самерханова) Алия

Рождение ребёнка
28.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Самерханова) Алия

Смерть
12.08.1943

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