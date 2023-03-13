Соломахина Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1881
Дочь: Варвара Прокопьевна
Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович
Рождение ребёнка
06.08.1882
Сын: Соломахин Максим Прокопьевич
Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Соломахин Андрей Прокопьевич
Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович
Рождение ребёнка
08.06.1888
Сын: Соломахин Тимофей Прокопьевич
Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.02.1892
Сын: Соломахин Семен Прокопьевич
Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович
Рождение ребёнка
22.04.1894
Дочь: Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович
Рождение ребёнка
25.08.1897
Сын: Соломахин Павел Прокопьевич
Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломахин Семен Прокопьевич
Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно