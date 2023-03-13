Соломахина Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1881

Дочь: Варвара Прокопьевна

Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович

Рождение ребёнка
06.08.1882

Сын: Соломахин Максим Прокопьевич

Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Соломахин Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович

Рождение ребёнка
08.06.1888

Сын: Соломахин Тимофей Прокопьевич

Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Соломахин Семен Прокопьевич

Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович

Рождение ребёнка
22.04.1894

Дочь: Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович

Рождение ребёнка
25.08.1897

Сын: Соломахин Павел Прокопьевич

Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломахин Семен Прокопьевич

Отец ребёнка: Соломахин Прокопий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломахин Прокопий Константинович

Смерть
Неизвестно
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