Бердинских (Арланова) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердинских (Арланова) Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2000

Сын: Бердинских Евгений Павлович

Отец ребёнка: Бердинских Павел Анатольевич

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бердинских Павел Анатольевич

Работа или профессия
Неизвестно
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