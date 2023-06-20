Коврижных Наумко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Наумко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Коврижных Карпушка Коврижных

Мать: ?

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Елисавет

Мать ребёнка: Коврижных Соломония Коврижных

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Коврижных Соломония Коврижных

Рождение ребёнка
1730

Сын: Коврижных Степан Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Соломония Коврижных

Смерть
Неизвестно
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