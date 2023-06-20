Коврижных Наумко
Место рожденияНе указано
Дата рождения1666
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: Коврижных Карпушка Коврижных
Мать: ?
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Елисавет
Мать ребёнка: Коврижных Соломония Коврижных
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Коврижных Соломония Коврижных
Рождение ребёнка
1730
Сын: Коврижных Степан Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Соломония Коврижных
Смерть
Неизвестно