Седько Устина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Седько Василий Онуфриевич
Отец ребёнка: Седько Онуфрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Седько Онуфрий Тимофеевич
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Седько Онуфрий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно