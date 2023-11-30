Холод Даниил Каллистратович
Место рождения
Дата рождения31.12.1901
Дата смерти28.10.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1901
Отец: Холод Каллистрат Иванович
Мать: Холод Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1925
Дочь: Холод Лидия Даниловна
Мать ребёнка: Хворост Александра Емельяновна
Рождение ребёнка
25.10.1928
Мать ребёнка: Хворост Александра Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1983