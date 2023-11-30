Холод Даниил Каллистратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холод Даниил Каллистратович

Место рождения

Новостроевка-Первая, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

31.12.1901

Дата смерти

28.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1901

Отец: Холод Каллистрат Иванович

Мать: Холод Евдокия Ивановна

Новостроевка-Первая, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
02.02.1925

Дочь: Холод Лидия Даниловна

Мать ребёнка: Хворост Александра Емельяновна

Рождение ребёнка
25.10.1928

Сын: Холод Виктор Данилович

Мать ребёнка: Хворост Александра Емельяновна

Новостроевка-Первая, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хворост Александра Емельяновна

Смерть
28.10.1983
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