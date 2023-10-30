Юдо (Мартынович) Марцелия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдо (Мартынович) Марцелия Даниловна

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Мартынович Данил Павлович

Мать: Мартынович / Костюкович Лукерья Самуиловна

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1834
Карпиловка, Червенский район, Минская область
дом №7
Место жительства
1850
Карпиловка, Червенский район, Минская область
дом №7
Бракосочетание
05.02.1856

Муж: Юдо Стефан Адамович

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдо Игнат Степанович

Отец ребёнка: Юдо Стефан Адамович

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдо Нестор Степанович

Отец ребёнка: Юдо Стефан Адамович

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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