Юдо (Мартынович) Марцелия Даниловна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Место жительства
1834
дом №7
Место жительства
1850
дом №7
Бракосочетание
05.02.1856
Муж: Юдо Стефан Адамович
Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдо Игнат Степанович
Отец ребёнка: Юдо Стефан Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юдо Стефан Адамович
Смерть
Неизвестно