Фомичев Прокопий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичев Прокопий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомичев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1897

Сын: Фомичев Александр Прокопиевич

Мать ребёнка: Фомичева Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
21.08.1902

Дочь: Фомичева Наталья Прокопиевна

Мать ребёнка: Фомичева Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
02.11.1904

Дочь: Фомичева Евдокия Прокопиевна

Мать ребёнка: Фомичева Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
01.07.1907

Дочь: Фомичева Ольга Прокопиевна

Мать ребёнка: Фомичева Агрипина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомичева Агрипина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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