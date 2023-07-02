Фомичев Прокопий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фомичев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1897
Сын: Фомичев Александр Прокопиевич
Мать ребёнка: Фомичева Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
21.08.1902
Дочь: Фомичева Наталья Прокопиевна
Мать ребёнка: Фомичева Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
02.11.1904
Дочь: Фомичева Евдокия Прокопиевна
Мать ребёнка: Фомичева Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
01.07.1907
Дочь: Фомичева Ольга Прокопиевна
Мать ребёнка: Фомичева Агрипина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно