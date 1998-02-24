Винников Анатолий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1948
Дата смерти24.02.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Винникова Галина Артёмовна
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
24.02.1998