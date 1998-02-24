Винников Анатолий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винников Анатолий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1948

Дата смерти

24.02.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винникова Галина Артёмовна

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
24.02.1998
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