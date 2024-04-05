Głowacka (Pieńkoś) Marianna
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 127/1898
Дата рождения13.08.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1898
Отец: Pieńkoś Jakub
Мать: Pieńkoś (Gałązka) Józefa
Białe Błoto/Poręba akt 127/1898
Бракосочетание
28.11.1918
Муж: Głowacki Władysław
Białe Błoto/Poręba akt 50/1918
Рождение ребёнка
28.06.1919
Дочь: (Głowacka) Genowefa
Отец ребёнка: Głowacki Władysław
Białe Błoto/Poręba akt 84/1919
Смерть
Неизвестно