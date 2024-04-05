Głowacka (Pieńkoś) Marianna 13.08.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Głowacka (Pieńkoś) Marianna

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 127/1898

Дата рождения

13.08.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1863 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1898

Отец: Pieńkoś Jakub

Мать: Pieńkoś (Gałązka) Józefa

Białe Błoto/Poręba akt 127/1898
Бракосочетание
28.11.1918

Муж: Głowacki Władysław

Białe Błoto/Poręba akt 50/1918
Рождение ребёнка
28.06.1919

Дочь: (Głowacka) Genowefa

Отец ребёнка: Głowacki Władysław

Białe Błoto/Poręba akt 84/1919
Смерть
Неизвестно

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