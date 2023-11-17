Шапошников Дмитрий Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошников Дмитрий Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапошников Никанор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1895

Сын: Шапошников Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Татьяна Феофилактовна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Шапошникова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Татьяна Феофилактовна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Шапошникова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Татьяна Феофилактовна

Рождение ребёнка
05.03.1905

Дочь: Шапошникова Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Татьяна Феофилактовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Татьяна Феофилактовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников - Дмитриевич

Мать ребёнка: Татьяна Феофилактовна

Смерть
Неизвестно
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