Шапошников Дмитрий Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапошников Никанор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1895
Сын: Шапошников Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: Татьяна Феофилактовна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Шапошникова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Феофилактовна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Шапошникова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Феофилактовна
Рождение ребёнка
05.03.1905
Дочь: Шапошникова Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Феофилактовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Татьяна Феофилактовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна Феофилактовна
Смерть
Неизвестно