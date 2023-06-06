Зайцев Фома Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1920
Дочь: Зайцева Зоя Фоминична
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Александровна
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Фонд №8381, опись №1, дело №155, стр. 108 Седьмой по счету Он, 35 лет - машинист Она, 30 лет - дом. хоз.
Смерть
Неизвестно