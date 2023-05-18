Иванова (Тагирова) (Тагирова) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Тагирова) (Тагирова) Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1981

Дочь: Павличенко (иванова) Ирина

Отец ребёнка: Иванов Геннадий

Рождение ребёнка
10.05.1984

Сын: Иванов Антон

Отец ребёнка: Иванов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Геннадий

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