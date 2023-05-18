Иванова (Тагирова) (Тагирова) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1981
Дочь: Павличенко (иванова) Ирина
Отец ребёнка: Иванов Геннадий
Рождение ребёнка
10.05.1984
Сын: Иванов Антон
Отец ребёнка: Иванов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Геннадий