(Тугушева) Пелагея Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно