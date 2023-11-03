(Тугушева) Пелагея Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тугушева) Пелагея Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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