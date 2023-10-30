Андреева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Евдокия

Место рождения

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Кириллов Андрей

Мать: не указана

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
21.01.1904 ст.

Муж: Арсеньев Федор

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.09.1905 ст.

Сын: Федоров Евфим

Отец ребёнка: Арсеньев Федор

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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