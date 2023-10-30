Андреева Евдокия
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Кириллов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1904 ст.
Муж: Арсеньев Федор
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.09.1905 ст.
Сын: Федоров Евфим
Отец ребёнка: Арсеньев Федор
Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно