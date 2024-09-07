Дук (Иванова) Анастасия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дук (Иванова) Анастасия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дук) Нина Петровна

Отец ребёнка: Дукъ Петр Федорович (Фрицевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дукъ Александр Петрович

Отец ребёнка: Дукъ Петр Федорович (Фрицевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дукъ Виктор Петрович

Отец ребёнка: Дукъ Петр Федорович (Фрицевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дукъ Петр Федорович (Фрицевич)

Смерть
Неизвестно

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