Хохлова (Ситчихина) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1934
Дата смерти12.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хохлов Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
27.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хохлов Владимир Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.2000