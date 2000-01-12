Хохлова (Ситчихина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Ситчихина) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1934

Дата смерти

12.01.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
27.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов Владимир Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Владимир Андреевич

Смерть
12.01.2000
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