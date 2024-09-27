Куликова Таисия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Таисия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1950

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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