Постникова (--) Анна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1863
Дочь: Постникова Акилина Акандинова
Отец ребёнка: Постников Акандин Дементьевич
Гонохово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно