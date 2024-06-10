Постникова (--) Анна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова (--) Анна Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников Акандин Дементьевич

Рождение ребёнка
13.06.1863

Дочь: Постникова Акилина Акандинова

Отец ребёнка: Постников Акандин Дементьевич

Гонохово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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