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Давлетбаков Артур Валерьевич
Давлетбаков Артур Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
После ?.09.1987
Пол
Мужской
Отец
Давлетбаков Валерий Фаткуллович
1963 г.р.
Мать
Давлетбакова Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
После ?.09.1987
Отец:
Давлетбаков Валерий Фаткуллович
Мать:
Давлетбакова Ольга
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