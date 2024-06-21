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Афанасьев Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева (Лапина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
27.03.1933

Дочь: Исланова (Афанасьева) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Афанасьева (Лапина) Мария Михайловна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1941

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