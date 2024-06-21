Афанасьев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1933
Дочь: Исланова (Афанасьева) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Афанасьева (Лапина) Мария Михайловна
Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1941