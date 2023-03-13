Портных (Попова) Марина Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Портных Андриян Акинфиевич
Отец ребёнка: Портных Акинфей Федорович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Портных Акинфей Федорович
Рождение ребёнка
29.10.1828
Дочь: Настасья Акинфеевна
Отец ребёнка: Портных Акинфей Федорович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.01.1829
Дочь: Татьяна Акинфеевна
Отец ребёнка: Портных Акинфей Федорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Портных Никита
Отец ребёнка: Портных Акинфей Федорович
Рождение ребёнка
11.09.1846
Сын: Портных Андрей Акинфеевич
Отец ребёнка: Портных Акинфей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
1 жена до 1834 года
Смерть
Неизвестно