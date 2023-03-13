Портных (Попова) Марина Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных (Попова) Марина Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Портных Андриян Акинфиевич

Отец ребёнка: Портных Акинфей Федорович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Портных Яков Акинфеевич

Отец ребёнка: Портных Акинфей Федорович

Рождение ребёнка
29.10.1828

Дочь: Настасья Акинфеевна

Отец ребёнка: Портных Акинфей Федорович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.01.1829

Дочь: Татьяна Акинфеевна

Отец ребёнка: Портных Акинфей Федорович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Портных Никита

Отец ребёнка: Портных Акинфей Федорович

Рождение ребёнка
11.09.1846

Сын: Портных Андрей Акинфеевич

Отец ребёнка: Портных Акинфей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портных Акинфей Федорович

1 жена до 1834 года
Смерть
Неизвестно
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