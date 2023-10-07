Чернова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова Ксения Ивановна

Чернова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1800

Сын: Чернов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Лухерья Ивановна

Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close