Чернова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1800
Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Лухерья Ивановна
Отец ребёнка: Чернов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно