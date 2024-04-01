Белик Марфа Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Белик Василий
д. Люсенька, Бердичевского района, Полтавской области, Украина . В другом источнике: деревня Лютенково, Гадячского района, Полтавской области, Украина. о
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белик Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Белик Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся Васильевна
Отец ребёнка: Белик Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белик Василий
Смерть
Неизвестно