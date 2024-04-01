Белик Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белик Марфа Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Белик Яков Васильевич

Отец ребёнка: Белик Василий

д. Люсенька, Бердичевского района, Полтавской области, Украина . В другом источнике: деревня Лютенково, Гадячского района, Полтавской области, Украина. о
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белик Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Белик Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся Васильевна

Отец ребёнка: Белик Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белик Василий

Смерть
Неизвестно
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