Срибный (Хотько) Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Срибных Федосья
Отец ребёнка: Срибный Илларион Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
https://proza.ru/2016/03/06/1892 Срибная
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Глухота (Срибных) Аксинья Илларионовна
Отец ребёнка: Срибный Илларион Назарович
Срыбных или Срибных https://proza.ru/2016/03/06/1892
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.
Дочь: Срибных Елизавета Ларионовна
Отец ребёнка: Срибный Илларион Назарович
Рождение ребёнка
07.08.1909 ст.
Сын: Срибный Матфей Илларионов
Отец ребёнка: Срибный Илларион Назарович
144-6-1432-31 Села Нечунаевского Илларион Назариев Срибный и законная жена его Агафия Петрова. Восприемник: Григорий Ильин Срибный
Рождение ребёнка
16.07.1911
Дочь: Срибных Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Срибный Илларион Назарович
ГААК 144-6-1859
Смерть
Неизвестно