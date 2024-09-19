Срибный (Хотько) Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Срибный (Хотько) Агафья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Срибных Федосья

Отец ребёнка: Срибный Илларион Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Срибный Илларион Назарович

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
https://proza.ru/2016/03/06/1892 Срибная
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Глухота (Срибных) Аксинья Илларионовна

Отец ребёнка: Срибный Илларион Назарович

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Срыбных или Срибных https://proza.ru/2016/03/06/1892
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.

Дочь: Срибных Елизавета Ларионовна

Отец ребёнка: Срибный Илларион Назарович

Рождение ребёнка
07.08.1909 ст.

Сын: Срибный Матфей Илларионов

Отец ребёнка: Срибный Илларион Назарович

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
144-6-1432-31 Села Нечунаевского Илларион Назариев Срибный и законная жена его Агафия Петрова. Восприемник: Григорий Ильин Срибный
Рождение ребёнка
16.07.1911

Дочь: Срибных Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Срибный Илларион Назарович

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
ГААК 144-6-1859
Смерть
Неизвестно

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