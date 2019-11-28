Гафарова (Улаева) Нина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1957
Дата смертиОколо 28.11.2019
ПолЖенский
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1957
Отец: Улаев Витоль Кузьмич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
Около 28.11.2019