Гафарова (Улаева) Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафарова (Улаева) Нина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1957

Дата смерти

Около 28.11.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1957

Отец: Улаев Витоль Кузьмич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
Около 28.11.2019
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