Крашенкина (Якименко) Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрашенкина (Якименко) Матрена Семеновна

Крашенкина (Якименко) Матрена Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Якименко Агафья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкачева Алла Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкашина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Крашенкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крашенкин Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close