Крашенкина (Якименко) Матрена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толкачева Алла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкашина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Крашенкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крашенкин Иван
Смерть
Неизвестно