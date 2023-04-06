Чернышева ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев ? Иванович

Отец ребёнка: Чернышев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Константин Иванович

Отец ребёнка: Чернышев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Аким Иванович

Отец ребёнка: Чернышев Иван

Смерть
Неизвестно
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