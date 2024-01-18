Яковлева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кыра Хабырыыс

Отец ребёнка: Яковлев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эрилик Эристиин

Отец ребёнка: Яковлев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кыра Хабырыыс

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улахан Хабырылла

Отец ребёнка: Яковлев Степан

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