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Бачило Семен Васильевич

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Бачило Василий Куприянович

Мать: Бачило жена Куприяновича

Ялча, Червенский район, Минская область
Смерть
1811
Ялча, Червенский район, Минская область
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