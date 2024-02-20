Грек Мирон Кириллович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Грек Кирилл Алексеевич
Мать: Грек Феодосия Даниловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Домникия Мироновна
Мать ребёнка: Грек Матрона Пантелеймоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Мироновна
Мать ребёнка: Грек Матрона Пантелеймоновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Васса Мироновна
Мать ребёнка: Грек Матрона Пантелеймоновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Грек Матрона Пантелеймоновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Мироновна
Мать ребёнка: Грек Матрона Пантелеймоновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно