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Поливанова Мария Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1899

Муж: Поливанов Сергей Иванов

Рождение ребёнка
20.01.1900

Дочь: Поливанова Валентина Сергеева

Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов

Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь кр.: самарский мещанин Илья Иосифов Кулаков и кр. жена с. Архангельского Ставр. уезда Евдокия Григорьева Сафронова
Рождение ребёнка
15.11.1902

Сын: Поливанов Николай Сергеев

Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов

Тимашево, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
кр.: запасной старший писарь Дмитрий Емельянов Грачев и кр. с. Тростянки Агафия Иулианова Дунаева
Рождение ребёнка
24.07.1904

Дочь: Поливанова Анна Сергеева

Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Николаевская церковь кр. : самарский мещанин Григорий Леонидов Смирнов и кр. девица с. Петровки Могутовской вол. Анастасия Егорова Моисеева
Рождение ребёнка
04.06.1906 ст.

Дочь: Поливанова Клавдия Сергеева

Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов

Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь кр.: самарский мещанин Иван Степанов Смитницкий (?) и Пензенская мещанская вдова Пелагея Илларионова Коптилова
Смерть
Неизвестно
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