Поливанова Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1899
Рождение ребёнка
20.01.1900
Дочь: Поливанова Валентина Сергеева
Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов
Ильинская церковь кр.: самарский мещанин Илья Иосифов Кулаков и кр. жена с. Архангельского Ставр. уезда Евдокия Григорьева Сафронова
Рождение ребёнка
15.11.1902
Сын: Поливанов Николай Сергеев
Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов
Тимашево, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
кр.: запасной старший писарь Дмитрий Емельянов Грачев и кр. с. Тростянки Агафия Иулианова Дунаева
Рождение ребёнка
24.07.1904
Дочь: Поливанова Анна Сергеева
Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Николаевская церковь кр. : самарский мещанин Григорий Леонидов Смирнов и кр. девица с. Петровки Могутовской вол. Анастасия Егорова Моисеева
Рождение ребёнка
04.06.1906 ст.
Дочь: Поливанова Клавдия Сергеева
Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов
Ильинская церковь кр.: самарский мещанин Иван Степанов Смитницкий (?) и Пензенская мещанская вдова Пелагея Илларионова Коптилова
Смерть
Неизвестно