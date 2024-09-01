Фромм Александр Фридрихович 09.08.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фромм Александр Фридрихович

Автор
ТФ
Фромм Т.

мужской, родился 09.08.1907

умер 22.09.1983

Отец
Фромм Фридрих ДитриховичОколо 1879 г.р.
Дети
Фромм Виктор Александрович1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1907

Отец: Фромм Фридрих Дитрихович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1939

Сын: Фромм Виктор Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.09.1983

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