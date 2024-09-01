Фромм Александр Фридрихович
мужской, родился 09.08.1907
умер 22.09.1983
ОтецФромм Фридрих ДитриховичОколо 1879 г.р.
Дети
Фромм Виктор Александрович1939 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1907
Отец: Фромм Фридрих Дитрихович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1939
Сын: Фромм Виктор Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.09.1983