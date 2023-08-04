Семенов Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Владислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Семенова Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын

Мать ребёнка: Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Дмитрий Владиславович

Мать ребёнка: Рина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Диана Владиславович

Мать ребёнка: Рина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рина

Развод
Неизвестно

Жена: Рина

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