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Агафья Максимова

Место рождения

Рузской округи экономического ведомства деревни Куприна

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рузской округи экономического ведомства деревни Куприна
Бракосочетание
09.01.1810

Муж: Евсей Прохоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезд... Показать все
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Василиса Евсеева

Отец ребёнка: Евсей Прохоров

Смерть
Неизвестно
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