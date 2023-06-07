Агафья Максимова
Место рожденияРузской округи экономического ведомства деревни Куприна
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рузской округи экономического ведомства деревни Куприна
Бракосочетание
09.01.1810
Муж: Евсей Прохоров
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезд... Показать все
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Василиса Евсеева
Отец ребёнка: Евсей Прохоров
Смерть
Неизвестно