Рачкаускас Ромас Владович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачкаускас Ромас Владович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1989

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1963 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1989

Отец: Рачкаускас Владас Зигмович

Мать: Рачкаускене Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рачкаускене Виктория Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рачкаускене Виктория Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рачкаускене Виктория Андреевна

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