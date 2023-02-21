Касьянова Прасковья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Прасковья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Надежда Кузьминична

Отец ребёнка: Касьянов Кузьма Павлович

Троицкое, Железногорский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Касьянов Илья Кузьмич

Отец ребёнка: Касьянов Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
?.10.1823

Сын: Касьянов Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Касьянов Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Касьянов Кузьма Павлович

Троицкое, Железногорский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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