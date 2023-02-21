Касьянова Прасковья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Надежда Кузьминична
Отец ребёнка: Касьянов Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Касьянов Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
?.10.1823
Сын: Касьянов Григорий Кузьмич
Отец ребёнка: Касьянов Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Касьянов Кузьма Павлович
Смерть
Неизвестно