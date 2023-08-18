Щулепов Михаил (Мишка) Афонасьев
Место рождениядер. Глушниково, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1650
Отец: Щулепов Афонасий (Офонка) Борисов
Мать: не указана
дер. Глушниково, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1669
Сын: Щулепов Клим (Климка) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
дер. Глушниково, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Щулепов Логин (Логинко) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
дер. Глушниково, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Глушниково, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678