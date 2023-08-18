Щулепов Михаил (Мишка) Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щулепов Михаил (Мишка) Афонасьев

Место рождения

дер. Глушниково, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Щулепов Афонасий (Офонка) Борисов

Мать: не указана

дер. Глушниково, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Щулепов Клим (Климка) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

дер. Глушниково, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Щулепов Логин (Логинко) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

дер. Глушниково, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Глушниково, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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