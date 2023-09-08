Кожметьева Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожметьева Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1950 г.р.

Муж

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Дети

2009 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чеховских Анатолий

Мать: Кураленкова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.2009

Дочь: Кожметьева Ксения Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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