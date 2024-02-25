Шатохина (Тарасова) Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
09.05.1905 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Жениху 21г. из д.Минино. Невесте 17л. девица с. Шипицинское. Оба первым браком. Поручители из с.Шипицинское: по жениху: Абросимов Иван Васильев и Абросимов ... Показать все
Смерть
Неизвестно