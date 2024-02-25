Шатохина (Тарасова) Матрона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатохина (Тарасова) Матрона Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1905 ст.

Муж: Шатохин Борис Терентьев

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Жениху 21г. из д.Минино. Невесте 17л. девица с. Шипицинское. Оба первым браком. Поручители из с.Шипицинское: по жениху: Абросимов Иван Васильев и Абросимов ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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