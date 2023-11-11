Шереметьева Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметьев Гай Константинович
Отец ребёнка: Шереметьев Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шереметьева Ганна Константиновна
Отец ребёнка: Шереметьев Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметьев Илья Константинович
Отец ребёнка: Шереметьев Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметьев Павел Константинович
Отец ребёнка: Шереметьев Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеремтьева Елена Константиновна
Отец ребёнка: Шереметьев Константин Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно