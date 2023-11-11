Шереметьева Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметьева Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметьев Гай Константинович

Отец ребёнка: Шереметьев Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шереметьева Ганна Константиновна

Отец ребёнка: Шереметьев Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметьев Илья Константинович

Отец ребёнка: Шереметьев Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметьев Павел Константинович

Отец ребёнка: Шереметьев Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеремтьева Елена Константиновна

Отец ребёнка: Шереметьев Константин Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шереметьев Константин Степанович

Смерть
Неизвестно
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