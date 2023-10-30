Зелюкова (Кудашова (Зелюкова)) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1990
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Кудашов Петр Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1926
Дочь: Горбунова, Давыдюк Полина Николаевна
Отец ребёнка: Зелюков Николай Андреевич
с.Букаево Инзенского района Ульяновской области.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Зелюков Иван
Отец ребёнка: Зелюков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1990
Челябинск, Челябинский, Челябинская область