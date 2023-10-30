Зелюкова (Кудашова (Зелюкова)) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелюкова (Кудашова (Зелюкова)) Екатерина Петровна

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Кудашов Петр Филиппович

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1926

Дочь: Горбунова, Давыдюк Полина Николаевна

Отец ребёнка: Зелюков Николай Андреевич

с.Букаево Инзенского района Ульяновской области.
Рождение ребёнка
1928

Сын: Зелюков Иван

Отец ребёнка: Зелюков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зелюков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зелюков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зелюков Николай Андреевич

Смерть
1990
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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