Березин Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1958
Дата смерти05.05.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1982
Сын: Березин Сергей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.05.2007