Березин Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1958

Дата смерти

05.05.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1982

Сын: Березин Сергей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.05.2007
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