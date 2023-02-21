Шушин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1979
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.?.1896
Жена: Шушина Мария
Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Рождение ребёнка
18.08.1897
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Шушина Мария
Рождение ребёнка
04.11.1898
Дочь: Павлова (?), Жидилева Клавдия
Мать ребёнка: Шушина Мария
Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Рождение ребёнка
21.09.1904
Дочь: Ираида
Мать ребёнка: Шушина Мария
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Чернецова Анастасия
Мать ребёнка: Шушина Мария
Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Рождение
1979
Отец: Шушин Яков
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно