Шушин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушин Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.?.1896

Жена: Шушина Мария

Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Рождение ребёнка
18.08.1897

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Шушина Мария

Рождение ребёнка
04.11.1898

Дочь: Павлова (?), Жидилева Клавдия

Мать ребёнка: Шушина Мария

Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Рождение ребёнка
21.09.1904

Дочь: Ираида

Мать ребёнка: Шушина Мария

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Чернецова Анастасия

Мать ребёнка: Шушина Мария

Новосёлка Гаврилово-Посадского района Ивановской области
Рождение
1979

Отец: Шушин Яков

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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